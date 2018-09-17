Массовое ДТП в Черновцах: пьяный водитель разбил девять автомобилей

После аварии мужчина, не имевший водительских прав, скрылся с места происшествия

В Черновцах сегодня, 17 сентября, нетрезвый "гонщик" устроил массовое ДТП. Все началось с того, что водитель автомобиля марки Lada 2107 нарушил требования дорожного знака, не придержался бокового интервала и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Jetta.

Затем водитель продолжил движение и столкнулся с автомобилями марок Mercedes Benz и Nisan Teana. После этого совершил наезд на забор, а дальше – на автомобиль марки Nissan Note.

Дальше его понесло на автомобиль марки Subaru Forester, в результате чего тот столкнулся с припаркованным автомобилем марки Citroen.

На этом водитель не остановился и совершил наезд на автомобиль Lada 210995-20, после – на автомобиль Volkswagen Transporter, в результате чего он столкнулся с другим припаркованным Volkswagen Тransporter. В "финале" ДТП водитель скрылся с места.

"Патрульные начали поиски водителя и обнаружили его. Во время общения у мужчины заметили признаки опьянения. Результат оказался положительный – 1.79 промилле. Также у гражданина отсутствовало водительское удостоверение", – сообщают в полиции.

На водителя составили протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств и побег с места ДТП. Затем инспектора вынесли постановление за управление транспортом без водительского удостоверения.

Напомним, недавно в Ровно арестовали мажора Андрея Бузинарского, который совершил ДТП в пьяном виде и угрожал журналистке местного телеканала.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, примерно в 20 км от Ровно, пьяный священник совершил ДТП с участием четырех авто. Авария произошла в день памяти великомученика Дмитрия, когда отец Димитрий – житель села Дмитровка – праздновал именины и возвращался с трапезы.

Кроме этого, мы писали, что начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек. А вот общий рост количества ДТП полиция объясняет снижением дисциплины на дорогах.