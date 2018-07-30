На Закарпатье участились случаи гибели детей на воде

Один ребенок из Харькова утонул во время купели в чанах, еще двоих унесло течением Тисы

На Закарпатье продолжаются поиски двух детей, которые вчера не вернулись домой после отдыха на реке Тиса в селе Тросник Виноградовского района. Кроме того, в Лумшорах, во время купания в чанах погиб мальчик.

"29 июля четверо местных ребятишек без присмотра взрослых пошли купаться на реку. Для водных процедур выбрали очень опасное и малолюдных местах с крутым берегом. Не остановило детей и то, что никто из них не умеет плавать. Двое несовершеннолетних сумели выбраться на берег. А их друзей - 10-летнего мальчика и 9-летнюю девочку унесло стремительным течением, и больше их никто не видел", – сообщают в ГСЧС.

Еще один ребенок погиб во время развлечений на воде в селе Лумшоры Перечинского района. Житель города Харьков, 2014 рождения, вместе со своими родителями отдыхал на одной из местных баз отдыха. Во время развлечений со сверстниками упал в чан с водой, что привело к утоплению. Окончательную причину гибели мальчика и другие обстоятельства дела выясняют соответствующие службы.

На сегодня с начала года на водных объектах Закарпатья уже утонуло 27 человек. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 18.

Напомним, недавно на Закарпатье, в реку Лазещина упала и утонула трехлетняя девочка – жительница одноименного села Раховского района.

Также на Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его 4-летний внук. Оба – жители села Брид Иршавского района.

Ранее в селе Турья Поляна Закарпатья утонул в реке трехлетний мальчик.