Тело ребенка, утонувшего на Закарпатье, нашли в двух километрах по течению реки

Вчера, 18:53

Трехлетнюю девочку искали со вчерашнего вечера  

ребенка нашли мертвым. Фото: wallpaperscraft.com
ребенка нашли мертвым. Фото: wallpaperscraft.com

На Закарпатье сегодня, 25 июля, во время проведения поисковых работ на реке Лазещина в Раховском районе, специалисты водолазно-спасательного отделения города Хуст нашли тело трехлетнего ребенка, утонувшего накануне, 24 июля, около девяти вчера.

"Спасатели вместе с родственниками и местным населением проводили внешний осмотр береговой зоны и акватории реки. Также осуществлялось подводное обследование путем погружения", – сообщают в ГСЧС.

Тело было найдено на расстоянии около в 2 км от того места, где ее последний раз видели.

Напомним, не так давно  на Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его 4-летний внук. Оба – жители села Брид Иршавского района.

Также   в селе Турья Поляна Закарпатья утонул в реке трехлетний мальчик.

А во Львове на "Левандовском озере" во время грозы погибли мужчина и маленькая девочка

Кроме этого, в Одессе вечером 15 июня полиция получила сообщение о том, что девочка на городском пляже на реке Кодыма съехала с горки и не вынырнула. Спасательная операция продолжалась около часа, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Еще мы писали, что на Прикарпатье утонул мужчина, который бросился спасать троих детей.

Ранее сообщалось, что в селе Дремайловка Куликовского района Черниговской области на рыбалке утонули двое детей. По предварительной версии, братья упали в воду и не смогли выбраться на берег.
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"Сегодня"

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