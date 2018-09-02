На Закарпатье мощный взрыв разрушил жилой дом

В Закарпатской области в жилом доме прогремел мощный взрыв, здание рухнуло. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской области Геннадия Москаля.

Взрыв произошел сегодня около 10 утра в селе Большая Бакта в Береговском районе области. В результате обрушения травмы получил 56-летний мужчина, который арендовал дом. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь, угрозы для его жизни нет.

Как сообщил Геннадий Москаль, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Сейчас на месте работают спасатели и газовщики.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

Кроме того, в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом. момент взрыва в доме никого не было, поэтому ЧП обошлось без пострадавших. От аварийных конструкций и строительного мусора территорию домовладения после случившегося расчищали восемь спасателей.