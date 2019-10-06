На Закарпатье мужчина случайно застрелил товарища

Погибший скончался от полученных травм по дороге в больницу

/ Фото: Нацполиция

В Закарпатской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего товарища. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

Об инциденте правоохранителям рассказал 46-летний житель поселка Ждениево. Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром в урочище "Бараки", куда мужчины пошли за грибами и на охоту.

"Охотясь на косулю, 46-летний ждениевец совершил один выстрел, однако на линии огня внезапно оказался его товарищ. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи", - уточнили полицейские.

С места происшествия изъяли зарегистрированное охотничье ружье. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство, совершенное по неосторожности).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Ореховском районе Запорожской области 16-летняя девушка случайно выстрелила в лицо своей 17-летней подруге. Пострадавшую госпитализировали, а по факту неосторожного обращения с оружием открыли уголовное производство.

Кроме того, в Одесской области произошел несчастный случай – ребенок 12 лет убил своего товарища, который всего на три года старше.

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