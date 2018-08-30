На Закарпатье в отеле произошла стрельба: ранен мужчина

В городе Хуст Закарпатской области в одном из отелей произошла стрельба, один из участников конфликта получил пулевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел сегодня, 30 августа, после полуночи. Как выяснилось, в отеле между жителями соседней области возник конфликт, в результате которого мужчины использовали свои зарегистрированы небоевые пистолеты. В результате стрельбы один из мужчин получил пулевое ранение: его госпитализировали в больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители по факту стрельбы начали следствие. Сейчас открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия. Мужчину, который ранил оппонента, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следствие по делу продолжается, полиция устанавливает других участников этого конфликта.

Не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди.

Напомним, ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.