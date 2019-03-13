На Закарпатье три часа тушили горевший ресторан
Деревянное здание ресторана сгорело полностью
В одном из сел Закарпатской области более трех часов тушили пожар в ресторане.
"12 марта в 17:09 спасателям сообщили о пожаре в здании ресторана в с. Шаян Хустского района. На ликвидации пламени работало пять единиц техники и 20 человек личного состава", – сообщают в ГСЧС.
Пожар на площади 300 кв. м ликвидировали полностью в 19:47. Поскольку здание было полностью деревянным, то спасти его от уничтожения не удалось. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, недавно на Закарпатье 11-летняя девочка спасла через окно горящего дома младших братьев и сестру, а также помогла спастись парализованному родственнику. Пожар начался ночью, когда матери дома не было.
Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
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