На Закарпатье пикетировали венгерское консульство

На Закарпатье в Берегово провели мирный митинг у венгерского консульства. Митингующие выступили с обращением к украинскому президенту и правительству обратить внимание на антиукраинскую политику соседней страны. Также они подготовили плакаты с просьбой выслать из Украины всех консулов Венгрии, поскольку убеждены, что "наказание" одного консула результатов не даст.

"Мы, патриоты Украины, в том числе участники боевых действий против российской агрессии, требуем жесткой реакции на деструктивные действия Венгрии по отношению к Украине. Венгрия подло реализует план по автономизации и дальнейшего отсоединения Закарпатья, используя для этого дипломатические миссии, которые фактически превратились на центры массовой паспортизации украинский. Очевидно, что такая деятельность проводится в угоду врагу всех украинцев Путину, который руководит венгерскими лидерами", – сообщает mukachevo.net, ссылаясь на заявление митингующих.

Также активисты требовали прекратить деятельность венгерского консульства в Берегово, которое, по из словам, превратилось в инструмент реализации антиукраинской политики.

Напоследок участники акции оставили у двери консульства "масштабные версии" венгерского заграничного паспорта.

Напомним, 19 сентября стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

В свою очередь в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства.

А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Украине замедлить интеграцию в ЕС и НАТО. Он обвинил Киев в "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать.