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На Закарпатье появилась Лавандовая гора: яркие фото

5 июля, 11:44

Жители Перечинского района планируют всерьез заняться производством эфирных масел

На Закарпатье появилась своя Лавандовое гора. Два гектара лаванды цветет в Перечинском районе, в урочище Полигон. Кроме этого, местные жители высадили еще и гектар эфирной розы, гектар фундука и планируют высадить еще несколько других ароматных растений. Все это делается для внедрения эфиромасличного производства. Оказывается, теперь в Закарпатье есть своя база для парфюмерии. Об этом сообщает в Facebook Федер Шандор.

Напомним, что родиной лаванды считаются средиземноморские регионы Франции и Испании. Благодаря неприхотливости в уходе (лаванда легко переносит засуху и практически не подвергается обычным заболеванием садовых растений), она распространилась на Канарских островах и даже в Африке. Этот вечнозеленый полукустарник известный своими оздоровительными и дезинфицирующими свойствами, также лаванду применяют в кулинарии, как приправу к мясу, приготовления мучных и сладких блюд.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде обильно зацвела белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.


Также мы писали, что в сезон цветения сакур Ужгород превратился в райский сад. В город съехались сотни туристов. Кроме созерцания красоты, им предлагают пить розовое вино под розовыми деревьями.


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Тег Закарпатье, производство, лаванда, эфирные масла

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