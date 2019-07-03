Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На границе задержали иностранца, спрятавшего более 40 кг янтаря

3 июля, 18:07

Контрабанду обнаружили на пункте пропуска "Солотвино", что граничит с Румынией

Фото: ГПС

В Закарпатской области, в пункте пропуска "Солотвино", что на границе с Румынией, пограничники сегодня обнаружили 43,1 кг необработанного янтаря.

"Солнечный камень"  нашли после углубленного осмотра легкового ВМW, за рулем которого находился гражданин Польши. Об этом сообщают в ГПС.

Чтобы добраться до янтаря, сотрудникам Госпогранслужбы пришлось демонтировать конструктивные особенности автомобиля. Сейчас правоохранители  устанавливают стоимость контрабанды и пути ее происхождения.

Ранее на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. При осмотре в багажнике авто полицейские обнаружили мешок с 20 килограммами янтаря.

Также сообщалось, что сообщалось, что во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

Напомним, недавно на Волыни, в пункте пропуска "Ягодин", сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в конструктивных полостях микроавтобуса 9 кг янтаря, стоимость изъятого – почти 220 тыс. гривен.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венгрия, Закарпатье, граница, янтарь

Вы сейчас просматриваете новость " На границе задержали иностранца, спрятавшего более 40 кг янтаря". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за непогоды закрыты шесть КПП на украинско-молдавской границе

Сегодня, 05:13

Из-за отключения электроэнергии невозможно пользоваться информационными системами при таможенной проверке

На Закарпатье после визита к стоматологу умерла девушка

Вчера, 17:33

Пациентка перенесла анафилактический шок

На границе с Польшей задержали украинца с наградами Третьего Рейха

1 июля, 11:22

Коллекцию из 47 наградных предметов изъяли и передали сотрудникам ГФС

В Украине изъяли крупнейшую в истории страны партию контрабандных сигарет, видео

29 июня, 19:58

Операцию провели сотрудники Госбюро расследований и СБУ

Что лечит калина в организме человека

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Украинцев признали самой красивой нацией мира

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": чьи жены победили по красоте

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Тест: Сможете вы вспомнить, какие советские мультфильмы

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Сегодня, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

Зеленский одним словом описал скандал с Радой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь