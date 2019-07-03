На границе задержали иностранца, спрятавшего более 40 кг янтаря

Контрабанду обнаружили на пункте пропуска "Солотвино", что граничит с Румынией

Фото: ГПС

В Закарпатской области, в пункте пропуска "Солотвино", что на границе с Румынией, пограничники сегодня обнаружили 43,1 кг необработанного янтаря.

"Солнечный камень" нашли после углубленного осмотра легкового ВМW, за рулем которого находился гражданин Польши. Об этом сообщают в ГПС.

Чтобы добраться до янтаря, сотрудникам Госпогранслужбы пришлось демонтировать конструктивные особенности автомобиля. Сейчас правоохранители устанавливают стоимость контрабанды и пути ее происхождения.

Ранее на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. При осмотре в багажнике авто полицейские обнаружили мешок с 20 килограммами янтаря.

Также сообщалось, что сообщалось, что во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

Напомним, недавно на Волыни, в пункте пропуска "Ягодин", сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в конструктивных полостях микроавтобуса 9 кг янтаря, стоимость изъятого – почти 220 тыс. гривен.

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