На Закарпатье предотвратили контрабанду сигарет: видео
Пограничники изъяли три тысячи пачек сигарет
На Закарпатье на берегу реки Тиса, по которой проходит украинская-румынская граница, пограничники Мукачевского отряда не допустили перемещения через границу контрабандного табака.
"Сегодня утром военнослужащие заметили группу неизвестных с пакетами, которые направлялись в сторону границы с Румынией. Увидев приближение правоохранителей, контрабандисты бросили свою ношу и обратились в бегство, игнорируя требования охранников границы", – сообщают в ГПС.
При осмотре местности пограничники обнаружили возле границы шесть пакетов, в которых находились три тысячи пачек сигарет. Табачные изделия пока доставлены в отдел пограничной службы "Деловое". Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
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