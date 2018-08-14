На Закарпатье пьяный водитель устроил ДТП и сбежал: пострадали пять человек

Сегодня, 16:20

В числе травмированных  – двое детей, в том числе падчерица водителя  

Renault Duster съехал в кювет. Фото: Нацполиция
Renault Duster съехал в кювет. Фото: Нацполиция

На Закарпатье сотрудники Мукачевского отделения полиции разыскали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и сбежал. Пятеро пострадавших, среди которых – двое детей, были доставлены в больницу.

"Вчера 13 августа, около 23:40, поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Верхний Коропец Мукачевского района. Водитель грузового микроавтобуса Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет. После аварии водитель с места происшествия скрылся", – сообщают в полиции.

Двоих детей в возрасте 6 и 13 лет, которые были пассажирами микроавтобуса, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Как оказалось, мать пострадавшей девочки является сожительницей "беглеца". Также за помощью медиков обратились еще трое взрослых пассажиров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские менее чем за час нашли водителя машины – 33-летний житель поселка Чинадиево  прятался в сарае. У водителя в крови оказалось 3,07 промилле алкоголя.

По факту ДТП с пострадавшими в полиции начали расследование по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль правоохранители поместили на спецплощадку полиции.

Напомним, не так давно давно в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

 Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году
ДТП, Закарпатье, закарпатская область

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье пьяный водитель устроил ДТП и сбежал: пострадали пять человек". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: facebook.com/zk.npu

Масштабное ДТП на Закарпатье: у грузовика оторвало кабину, пострадали четверо

4 Августа, 13:06

На трассе Киев - Чоп столкнулись три автомобиля

Запад

Экс-чиновника с Закарпатья, устроившего смертельное ДТП, взяли под стражу

16 Июля, 13:58

Бывший глава Перечинской РГА Виктор Олефир проведет за решеткой 60 дней без права внесения залога  
Загрузка...

Запад

Тройное ДТП на Закарпатье: машины разбросало в разные стороны

26 Мая, 06:26

В аварии пострадали двое мужчин  

Запад

На Закарпатье копы устроили погоню: автомобиль разбит, пострадала сотрудник полиции

Вчера, 18:36

Также в результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen

Загрузка...