На Закарпатье пьяный водитель устроил ДТП и сбежал: пострадали пять человек

В числе травмированных – двое детей, в том числе падчерица водителя

На Закарпатье сотрудники Мукачевского отделения полиции разыскали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и сбежал. Пятеро пострадавших, среди которых – двое детей, были доставлены в больницу.

"Вчера 13 августа, около 23:40, поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Верхний Коропец Мукачевского района. Водитель грузового микроавтобуса Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет. После аварии водитель с места происшествия скрылся", – сообщают в полиции.

Двоих детей в возрасте 6 и 13 лет, которые были пассажирами микроавтобуса, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Как оказалось, мать пострадавшей девочки является сожительницей "беглеца". Также за помощью медиков обратились еще трое взрослых пассажиров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские менее чем за час нашли водителя машины – 33-летний житель поселка Чинадиево прятался в сарае. У водителя в крови оказалось 3,07 промилле алкоголя.

По факту ДТП с пострадавшими в полиции начали расследование по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль правоохранители поместили на спецплощадку полиции.

Напомним, не так давно давно в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

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