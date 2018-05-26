Тройное ДТП на Закарпатье: машины разбросало в разные стороны

Возле села Дубровка, что в Ужгородском районе, в результате столкновения автомобилей Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz и Opel Zafira, два человека с травмами попали в больницу.

"Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля Opel Zafira, 31-летний житель села Малый Раковец Иршавского района, двигался в направлении Ужгорода и не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Mercedes-Benz Vito, под управлением 43-летнего мукачевца", – сообщают в полиции.

В результате лобового столкновения Mercedes-Benz Vito отбросило в кювет. Автомобиль Opel Zafira отбросило на Mercedes-Benz, который двигался в направлении Ужгорода. За рулем этого автомобиля находился 58-летний житель Свалявского района.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel Zafira, а также его пассажир, 54-летний житель села Дубровка, получили политравмы.

По данному факту открыто уголовное производство. У водителей взяли кровь на медицинскую экспертизу на состояние алкогольного опьянения. Автомобили поместили на спец площадку Ужгородского районного отделения полиции.

Напомним, недавно в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.