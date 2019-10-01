Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

На Закарпатье задержали чиновника: требовал деньги от бизнесменов и угрожал штрафами

1 октября, 18:27

Чиновник был задержан во время получения семи тысяч гривен

На Закарпатье начальника отдела государственного экологического контроля недр Государственной экологической инспекции уличили на систематическом взяточничестве.

Чиновник требовал деньги от предпринимателей, занимающихся добычей полезных ископаемых. В случае отказа платить "дань" он угрожал коммерсантам наложением на них штрафных санкций и приостановкой работы предприятий.

Задержали чиновника во время получения второй части взятки в размере 2 тыс гривен. До этого, правоохранители задокументировали факт получения служащим еще 5 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении ему о и избрании меры пресечения.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Ранее на Закарпатье задержали на взятке начальника Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взятка бизнесмен Закарпатская область Госэкоинпекция

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове на здание супермаркета упал строительный кран
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кранЗапад
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войск
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войскЗапад
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочку
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочкуЗапад
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машине
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машинеЗапад
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видео
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видеоЗапад

Новости партнеров

Loading...