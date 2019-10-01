На Закарпатье задержали чиновника: требовал деньги от бизнесменов и угрожал штрафами

На Закарпатье начальника отдела государственного экологического контроля недр Государственной экологической инспекции уличили на систематическом взяточничестве.
Чиновник требовал деньги от предпринимателей, занимающихся добычей полезных ископаемых. В случае отказа платить "дань" он угрожал коммерсантам наложением на них штрафных санкций и приостановкой работы предприятий.
Задержали чиновника во время получения второй части взятки в размере 2 тыс гривен. До этого, правоохранители задокументировали факт получения служащим еще 5 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении ему о и избрании меры пресечения.
Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Ранее на Закарпатье задержали на взятке начальника Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.
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