На Закарпатье задержали чиновника: требовал деньги от бизнесменов и угрожал штрафами

Чиновник был задержан во время получения семи тысяч гривен

На Закарпатье начальника отдела государственного экологического контроля недр Государственной экологической инспекции уличили на систематическом взяточничестве.

Чиновник требовал деньги от предпринимателей, занимающихся добычей полезных ископаемых. В случае отказа платить "дань" он угрожал коммерсантам наложением на них штрафных санкций и приостановкой работы предприятий.

Задержали чиновника во время получения второй части взятки в размере 2 тыс гривен. До этого, правоохранители задокументировали факт получения служащим еще 5 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении ему о и избрании меры пресечения.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Ранее на Закарпатье задержали на взятке начальника Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.

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