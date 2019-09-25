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На Волыни медик "помогала" инвалидам получить группу – по пять тысяч гривен с двухсот граждан

25 сентября, 19:28

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет

/ Фото: Pixabay

На Волыни задержали заведующую поликлиникой одной из центральных районных больниц. Медик требовала деньги у граждан за "содействие" в законном установлении группы инвалидности.Об этом сообщают в СБУ.

Как председатель врачебной консультативной комиссии, заведующая систематически получала неправомерную выгоду за утверждение медицинских документов и дальнейшее их направления в МСЭК. Свои "услуги" она оценивала в 5-7 тысяч гривен из пациента. Только в текущем году она подготовила и направила по коррупционной схеме медицинские документы почти 250 граждан.

Правоохранители задержали женщину на рабочем месте во время получения очередной взятки.
Злоумышленнице сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со специальной конфискацией.

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Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

А недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

Ранее на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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Источник: Сегодня

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