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Житель Тернополя угрожал бизнесмену расправой и вымогал 25 тысяч долларов

25 сентября, 17:05

Также он хотел получить имущественные права на недвижимость, площадью более двухсот квадратных метров

/ Фото: Facebook

В Тернополе, в одном из городских заведений питания задержали местного жителя во время получения им 25 тыс. долларов и документов относительно имущественных прав на жилье.

"Установлено, что деньги и имущественные права на 237 квадратных метров недвижимого имущества в помещении многоквартирного жилого дома, еще строится, правонарушитель требовал за беспрепятственное осуществление застройщиком – местным предпринимателем строительства многоквартирного жилого дома", – сообщают в прокуратуре области.

В случае неуплаты указанной суммы, вымогатель угрожал применить к застройщику физическую расправу, а также разместить публикации в СМИ о якобы незаконности строительства и привлечь общественных активистов с целью блокирования строительных работ.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УК Украины. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, недавно банду вымогателей, которые, угрожая физическим насилием, занимались "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей, разоблачили во Львовской области.

Также во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

Ранее в Закарпатской области разоблачили группу злоумышленников, которые, угрожая убийством и избиением, требовали от 34-летней жительницы Ужгорода 30 тыс. долларов.

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Тернополь прокуратура бизнесмен вымогательство

Источник: Сегодня

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