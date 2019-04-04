На Закарпатье задержали вооруженных рэкетиров: участницей банды была женщина

Вымогатели требовали у жительницы Ужгорода 30 тысяч долларов

Фото: СБУ

На Закарпатье задержали вооруженных рэкетиров: участницей банды была женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/612/f3c/5ca612f3cda65.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/612/f3c/5ca612f3cda65.jpeg 2019-04-04T17:26:00+03:00 Запад Вымогатели требовали у жительницы Ужгорода 30 тысяч долларов













В Закарпатской области разоблачили группу злоумышленников, которые, угрожая убийством и избиением, требовали от 34-летней жительницы Ужгорода 30 тыс. долларов. Об этом сообщают в прокуратуре.

Задержание состоялось вчера, 3 апреля, в одном из парков Ужгорода. В ходе обысков у задержанных нашли крупные суммы наличности, наркотики и огнестрельное оружие.

Злоумышленников, среди которых была женщина, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Один из задержанных – 24-летний житель Мукачево, уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления (вымогательство), в котором сейчас идет судебное разбирательство.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.

Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

А недавно во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье задержали вооруженных рэкетиров: участницей банды была женщина". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"