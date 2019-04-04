На Закарпатье задержали вооруженных рэкетиров: участницей банды была женщина
Вымогатели требовали у жительницы Ужгорода 30 тысяч долларов
В Закарпатской области разоблачили группу злоумышленников, которые, угрожая убийством и избиением, требовали от 34-летней жительницы Ужгорода 30 тыс. долларов. Об этом сообщают в прокуратуре.
Задержание состоялось вчера, 3 апреля, в одном из парков Ужгорода. В ходе обысков у задержанных нашли крупные суммы наличности, наркотики и огнестрельное оружие.
Злоумышленников, среди которых была женщина, задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Один из задержанных – 24-летний житель Мукачево, уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления (вымогательство), в котором сейчас идет судебное разбирательство.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.
Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.
А недавно во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.
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