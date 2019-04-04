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На Закарпатье задержали вооруженных рэкетиров: участницей банды была женщина

Сегодня, 17:26

Вымогатели требовали у жительницы Ужгорода 30 тысяч долларов

Фото: СБУ
На Закарпатье задержали вооруженных рэкетиров: участницей банды была женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/612/f3c/5ca612f3cda65.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/612/f3c/5ca612f3cda65.jpeg Запад Вымогатели требовали у жительницы Ужгорода 30 тысяч долларов

В Закарпатской области разоблачили группу злоумышленников, которые, угрожая убийством и избиением, требовали от 34-летней жительницы Ужгорода 30 тыс. долларов. Об этом сообщают в прокуратуре.

Задержание состоялось вчера, 3 апреля, в одном из парков Ужгорода. В ходе обысков  у задержанных нашли крупные суммы наличности, наркотики и огнестрельное оружие.

Злоумышленников, среди которых была женщина, задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Один из задержанных – 24-летний житель Мукачево, уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления (вымогательство), в котором сейчас идет судебное разбирательство.
Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.

Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

А недавно во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

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Тег деньги, Закарпатье, банда, рэкет

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