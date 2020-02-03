Нашествие мышей в школе Луцка: дети ловили грызунов руками (видео)

В Луцке на территории школы № 3 дети сняли видео, показывающее, как мыши забегают в класс, а ученики ловят их руками в своих рюкзаках и выбрасывают в окно.

Как сообщили журналисты местного телеканала "Аверс", четыре грызуна видели на третьем этаже школы.

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Директор учреждения Виктор Савчук, в свою очередь, с юмором отметил, что без грызунов в 2020 году обойтись невозможно, ведь по восточному календарю это год Мыши.

"Понятно, что это все шутки. Когда обнаружили эту ситуацию, то взяли мышеловки и выловили их", – рассказал он.

Напомним, ранее в другой школе Луцка разгуливали пьяные дети, а позже, 31 января, на уроки не пришел ни один ученик – вместо детей явились их родители. Взрослые устроили в учебном заведении протест.

Отметим, что недавно в ровенской школе № 22 ученице девятого класса стало плохо на уроке. Девочку госпитализировали, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

Стоит добавить, что в Запорожье врачи зарегистрировали смертельный случай страшного инфекционного заболевания – лептоспироза, основными переносчиками которого являются именно грызуны – мыши и крысы.

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