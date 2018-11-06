Наступила на ногу в трамвае: мужчина с ножом преследовал львовянку

Во Львове мужчина преследовал с ножом женщину за то, что она наступила ему на ногу в трамвае. Дама не растерялась и обратилась к патрульным.

"Поздно вечером, к патрульным на проспекте Червоной Калины обратилась 29-летняя женщина и сообщила, что требует немедленной помощи. Рассказала, что неизвестный мужчина с ножом преследует ее и угрожает физической расправой. По ее словам, злоумышленник забежал в автобус", – сообщают в полиции.

Инспекторы остановили общественный транспорт и обнаружили там упомянутого преследователя. Под сумкой в руке он держал предмет, похожий на нож. Злоумышленником оказался 58-летний мужчина. По его словам, между ними на улице возникла ссора, и тогда он вытащил нож.

Женщина написала заявление в отделе полиции, а преследователь давал объяснения уже следователем.

Напомним, недавно во Львове во время оформления дорожно-транспортного происшествия один из друзей пьяного виновника аварии сломал палец патрульному полицейскому.

Ранее в Николаеве возле городского рынка агрессивный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом угрожал прохожим.

А в Донецкой области посадили под домашний арест полицейского, которого подозревают в нанесении ножевых ранений двум посетителям кафе.