Погоня во Львове: пьяный водитель устроил настоящее "шоу", пытаясь сбежать от полиции
Пытаясь уйти от полиции водитель не справился с управлением и перевернулся
Во Львове пьяный водитель на машине с еврономерами, пытаясь уйти от полицейской погони по ночному городу, выдал целый каскад "каскадерских" трюков.
Копы преследовали машину, которая ехала с выключенными фарами, причем водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и попытался сбежать, но уже через несколько километров врезался в ограждение, и его машина перевернулась.
Полицейские помогли нарушителю выбраться из-за руля. Интересно, что пьяный в результате аварии не получил ни единой царапины.
"Мужчина не получил телесных повреждений. Также он имел признаки алкогольного опьянения и согласился пройти проверку в медицинском учреждении, где он сдал кровь. Через два дня мы уже будем иметь результаты", – рассказал спикер патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.
Напомним, ранее в Запорожье водитель попытался уйти от полицейской погони, но не справился с управлением и врезался в машину, где находились две женщины.
А во Львове задержать нарушителя полицейским помог чемпион мира по стрельбе Павел Коростылев. Спортсмен ехал с соревнований, когда к нему в машину попросился полицейский, чтобы догнать автомобиль беглеца.
Также мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
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