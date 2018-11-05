Погоня во Львове: пьяный водитель устроил настоящее "шоу", пытаясь сбежать от полиции

Сегодня, 19:20

Пытаясь уйти от полиции водитель не справился с управлением и перевернулся


Во Львове пьяный водитель на машине с еврономерами, пытаясь уйти от полицейской погони по ночному городу, выдал целый каскад "каскадерских" трюков.

Копы преследовали машину, которая ехала с выключенными фарами, причем водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и попытался сбежать, но уже через несколько километров врезался в ограждение, и его машина перевернулась.

Полицейские помогли нарушителю выбраться из-за руля. Интересно, что пьяный в результате аварии не получил ни единой царапины.

"Мужчина не получил телесных повреждений. Также он имел признаки алкогольного опьянения и согласился пройти проверку в медицинском учреждении, где он сдал кровь. Через два дня мы уже будем иметь результаты", – рассказал спикер патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.

Напомним, ранее в Запорожье водитель попытался уйти от полицейской погони, но не справился с управлением и врезался в машину, где находились две женщины.

А во Львове задержать нарушителя полицейским помог чемпион мира по стрельбе Павел Коростылев. Спортсмен ехал с соревнований, когда к нему в машину попросился полицейский, чтобы догнать автомобиль беглеца.

Также мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
Львов, полиция, погоня, пьяный водитель

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Источник:

"Сегодня"

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