Непогода дошла до Черновицкой области: оборванные провода и поваленные деревья

Непогода, которая 31 июля с обеда бушевала в соседних областях, вечером досталась и Черновицкой области. Следствием грозы и сильных порывов ветра стали десятки поваленных деревьев и оборваны электрические провода.

"Вчера, около 23.00 поступило сообщение о стихийном бедствии на отрезке международной трассы Н-10, возле села Мамаевцы Кицманского района. Там дерево упало на проезжую часть и создавало существенную преграду для движения транспортных средств", – сообщают в патрульной полиции.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, сразу же обеспечили объезд и сообщили водителям о безопасном поведении во время непогоды.

Стражи порядка призывают граждан быть осторожными и не пытаться самостоятельно ликвидировать последствия непогоды. При обнаружении поваленных деревьев, оборванных проводов, нависающих конструкций и других источников опасности сразу же сообщать соответствующие службы.

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