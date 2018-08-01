Непогода дошла до Черновицкой области: оборванные провода и поваленные деревья

Сегодня, 14:23

Ликвидировать последствия грозы спасателям помогали работники полиции


Последствия непогоды. Фото: патрульная полиция

Последствия непогоды. Фото: патрульная полиция

Последствия непогоды. Фото: патрульная полиция

Последствия непогоды. Фото: патрульная полиция

Непогода, которая 31 июля  с обеда бушевала в соседних областях, вечером досталась и Черновицкой области. Следствием грозы и сильных порывов ветра стали десятки поваленных деревьев и оборваны электрические провода.

"Вчера, около 23.00 поступило сообщение о стихийном бедствии на отрезке международной трассы Н-10, возле села Мамаевцы Кицманского района. Там дерево упало на проезжую часть и создавало существенную преграду для движения транспортных средств", – сообщают в патрульной полиции.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, сразу же обеспечили объезд и сообщили водителям о безопасном поведении во время непогоды.

Стражи порядка призывают граждан быть осторожными и не пытаться самостоятельно ликвидировать последствия непогоды. При обнаружении поваленных деревьев, оборванных проводов, нависающих конструкций и других источников опасности сразу же сообщать соответствующие службы.

Напомним, недавно мы писали, что во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода.

Ранее мы писали о том,  как спастись от молнии и где лучше переждать грозу.

Также стало известно, какой будет погода в последние дни июля и первые дни августа, согласно прогнозам синоптиков
погода, деревья, последствия, грозы

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Источник:

"Сегодня"

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