Во Львовской области во время грозы погиб мужчина

Сегодня, 12:21

50-летний сельский житель  скончался на месте от удара молнии

Мужчина погиб из-за молнии. Фото: u-f.ru
Мужчина погиб из-за молнии. Фото: u-f.ru

В селе Смереков Жовковского района, во время грозы,  результате поражения молнией погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

"ЧП произошло 31 июля в 16:20. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются", сказано в сообщении.

Напомним, недавно  в Ивано-Франковской области от удара молнии погиб мужчинаТрагедия произошла во время сплава по реке Прут 26 польских туристов на 17 байдарках. 

Также сообщалось, что в ближайшие дни в Украине будет тепло, но в некоторых регионах ожидаются сильные дожди и грозы.

Ранее мы писали о том,  как спастись от молнии и где лучше переждать грозу. Как оказалось, мишенью для попадания электрического разряда  могут стать  часы, цепочки,  раскрытый над головой зонтик или  связка ключей в кармане.

А 43-летняя жительница шотландского города Галашилс Трейси Кутлуол после удара молнии в ее телефон не только выжила, но и не получила никаких травм. По ее словам, жива она осталась лишь благодаря чехлу для гаджета.
Львов, чп, дожди, грозы

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"Сегодня"

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