Во Львовской области во время грозы погиб мужчина
50-летний сельский житель скончался на месте от удара молнии
В селе Смереков Жовковского района, во время грозы, результате поражения молнией погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
"ЧП произошло 31 июля в 16:20. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются", сказано в сообщении.
Напомним, недавно в Ивано-Франковской области от удара молнии погиб мужчина. Трагедия произошла во время сплава по реке Прут 26 польских туристов на 17 байдарках.
Также сообщалось, что в ближайшие дни в Украине будет тепло, но в некоторых регионах ожидаются сильные дожди и грозы.
Ранее мы писали о том, как спастись от молнии и где лучше переждать грозу. Как оказалось, мишенью для попадания электрического разряда могут стать часы, цепочки, раскрытый над головой зонтик или связка ключей в кармане.
А 43-летняя жительница шотландского города Галашилс Трейси Кутлуол после удара молнии в ее телефон не только выжила, но и не получила никаких травм. По ее словам, жива она осталась лишь благодаря чехлу для гаджета.
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