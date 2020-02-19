Нет ни одного дыхательного аппарата: в Тернополе рассказали, почему не могут принять "группу" из Китая

В Тернопольской области продолжаются протесты местных жителей, которые не хотят, чтобы в санатории "Медоборы" размещали эвакуированных из Китая украинцев.

Тем временем, в городском совете заявили, что Тернопольская область не обеспечена необходимым медицинским оборудованием, препаратами и не готова к оказанию полноценной медицинской помощи лицам, которые будут эвакуированы из Китая, передает Т1.

По словам чиновников, средства для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты государством не выделялись. А в больницах города отсутствует надлежащая вентиляция, нет ни одного дыхательного аппарата.

Реклама

Как сообщал сайт "Сегодня", в селах Конопковка и Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протесты против возможного размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая украинцев.

Как заявил ранее директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк,украинцев, эвакуированных из очага коронавируса в Китае, могут разместить в Тернопольской области. По его словам, учреждение находится в списке возможных мест приема. Однако, по словам Мартынюка, без согласия местных жителей и сотрудников он не даст согласия на приезд эвакуированных.

Ситуацию прокомментировал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец. По информации нардепа, украинцев из Китая на карантин не будут размещать в санатории "Медоборы".

"Друзья, по моей информации, в санаторий "Медоборы" эвакуированных граждан Украины и иностранцев из китайского Уханя – не повезут", – сообщил Богданец.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама