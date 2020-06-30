Ни дистанции, ни масок: озера на Волыни "штурмуют" отдыхающие (видео)

В Волынской области на фоне растущего числа заболевших коронавирусом, несмотря на официальные запреты, местные жители активно выезжают на отдых к Шацким озерам.
Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы областной государственной администрации Татьяна Щербак.
Она подчеркнула, что в соответствии с решением областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в регионе не разрешали работать заведениям размещения – базам отдыха, гостиницам и подобным учреждениям.
"Те учреждения, которые работают, нарушают постановление Кабмина и решение комиссии. За это должна браться Нацполиция и наводить порядок", - сказала чиновница.
Она отметила, что все пляжи должны работать, выполняя карантинные нормы, а контроль за их выполнением лежит на полиции и Госпродпотребслужбе.
Фото: ВолиньPost
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов напомнил местным властям о необходимости контроля за выполнением карантинных запретов и предупредил о возможности резкого роста числа заболевших в случае невыполнения ограничений, в том числе и на украинских курортах.
В Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.
Кроме того, на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.
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