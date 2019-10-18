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"Ничего не видел": во Львове легковушка с водителем застряла в свежем бетоне

18 октября, 12:36

Виновник происшествия, будучи навеселе, просто не увидел, что на этом участке дороги идет ремонт

/ Фото: Нацполиция

Во Львове нетрезвый водитель хотел проехать через улицу, но не увидел, что на этом участке идут ремонтные работы. В результате он застрял своим автомобилем в свежем бетоне.

"На улице Замарстыновкой 53-летний водитель автомобиля Fiat Doblo совершил наезд на препятствие, а именно незастывшее бетонное покрытие. Мужчина был в сильном состоянии алкогольного опьянения. Проходить проверку как на месте из-за помощью устройства Drager и в медучреждении он отказался. Происшествие объяснил тем, что ничего не видел", – сообщают в патрульной полиции Львовской области.

Кроме этого, водитель не имел при себе полиса страхования и свидетельства о регистрации транспортного средства. На мужчину составили два протокола и вынесли постановление за отсутствие необходимых документов.

В общем, минувшей ночью львовские патрульные поймали семь нетрезвых водителей.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Ранее сообщалось, что в Сумах пьяный водитель зажал руку полицейского дверцей авто и протянул его около 30 метров вслед за автомобилем.

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ДТП Львов легковушки пьяный водитель

Источник: Сегодня

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