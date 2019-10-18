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В Тернопольской области машина врезалась в дерево: погибли молодые девушки

18 октября, 11:34

Автомобиль Peugeot Partner выехал на встречную полосу и слетел с дороги

В ночь на 18 октября на автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь произошло ДТП, в котором погибли две молодые девушки. По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot Partner не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, слетела с дороги и врезалась в дерево.

"Автомобиль среди зарослей заметили около 7:30 водители с трассы. Они же вызвали полицию и скорую", - сообщают в полиции.

Следователи предполагают, что авария произошла между с 4:00 и 7:00, на участке дороги, объединяющей поселок Дружба и село Струсов. Тела погибших из автомобиля освобождали спасатели ГСЧС. Девушки – жители Теребовлянского района. Им было по 20 лет. Продолжается следствие и устанавливаются причины ДТП.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Напомним, недавно произошло ДТП в Тернопольской области. В аварии погибли четыре человека – рабочие "Укрэнерго".

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ДТП Тернополь полиция девушки

Источник: Сегодня

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