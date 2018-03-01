Ночной пожар во Львове: жена чиновника из мэрии осталась без машины

Сегодня, 11:26

Примерно за 25 минут машина сгорела  полностью


На месте пожара: Фото: ГСЧС, пресс-служба мэрии

На месте пожара: Фото: ГСЧС, пресс-служба мэрии

На месте пожара: Фото: ГСЧС, пресс-служба мэрии

На месте пожара: Фото: ГСЧС, пресс-служба мэрии

Сегодня ночью сгорел автомобиль жены начальника управления "Секретариат совета" Юрия Лукашевского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"1 марта в 2:21 поступило сообщение о пожаре на ул. Барвинских, в автомобиле Chevrolet Aveo. На место вызова  выехало пожарно-спасательное отделение. В 2:36 пожар удалось локализовать, и в 2:45 полностью ликвидировать", – сообщают в ГСЧС.

Как сообщил источник "Сегодня", это один и тот же автомобиль.После 25-минутного пожара от машины ничего не осталось.

Благодаря действиям пожарных удалось спасти припаркованный рядом автомобиль Toyota Camry. На месте работали 9 спасателей и 1 единица техники.

Напомним, недавно во Львове горел "Сбербанк России" в отделении на проспекте  Чорновола, 2б. Пожар возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении результате пожара огнем уничтожена оргтехника и мебель на площади 25 кв. метров.

Также во Львове горел  недействующее помещение  предприятия "Львовский инструментальный завод" на улице Замарстыновской.

А ранее в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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