Ночной пожар во Львове: жена чиновника из мэрии осталась без машины

Сегодня ночью сгорел автомобиль жены начальника управления "Секретариат совета" Юрия Лукашевского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"1 марта в 2:21 поступило сообщение о пожаре на ул. Барвинских, в автомобиле Chevrolet Aveo. На место вызова выехало пожарно-спасательное отделение. В 2:36 пожар удалось локализовать, и в 2:45 полностью ликвидировать", – сообщают в ГСЧС.

Как сообщил источник "Сегодня", это один и тот же автомобиль.После 25-минутного пожара от машины ничего не осталось.

Благодаря действиям пожарных удалось спасти припаркованный рядом автомобиль Toyota Camry. На месте работали 9 спасателей и 1 единица техники.

Напомним, недавно во Львове горел "Сбербанк России" в отделении на проспекте Чорновола, 2б. Пожар возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении результате пожара огнем уничтожена оргтехника и мебель на площади 25 кв. метров.

Также во Львове горел недействующее помещение предприятия "Львовский инструментальный завод" на улице Замарстыновской.

А ранее в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.