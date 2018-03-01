Ночной пожар во Львове: жена чиновника из мэрии осталась без машины
Примерно за 25 минут машина сгорела полностью
На месте пожара: Фото: ГСЧС, пресс-служба мэрии
На месте пожара: Фото: ГСЧС, пресс-служба мэрии
На месте пожара: Фото: ГСЧС, пресс-служба мэрии
На месте пожара: Фото: ГСЧС, пресс-служба мэрии
Сегодня ночью сгорел автомобиль жены начальника управления "Секретариат совета" Юрия Лукашевского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"1 марта в 2:21 поступило сообщение о пожаре на ул. Барвинских, в автомобиле Chevrolet Aveo. На место вызова выехало пожарно-спасательное отделение. В 2:36 пожар удалось локализовать, и в 2:45 полностью ликвидировать", – сообщают в ГСЧС.
Как сообщил источник "Сегодня", это один и тот же автомобиль.После 25-минутного пожара от машины ничего не осталось.
Благодаря действиям пожарных удалось спасти припаркованный рядом автомобиль Toyota Camry. На месте работали 9 спасателей и 1 единица техники.
Напомним, недавно во Львове горел "Сбербанк России" в отделении на проспекте Чорновола, 2б. Пожар возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении результате пожара огнем уничтожена оргтехника и мебель на площади 25 кв. метров.
Также во Львове горел недействующее помещение предприятия "Львовский инструментальный завод" на улице Замарстыновской.
А ранее в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.
Вы сейчас просматриваете новость "Ночной пожар во Львове: жена чиновника из мэрии осталась без машины ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"