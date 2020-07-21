Обесточенный центр и военная техника: появились новые фото и видео с места ЧП в Луцке

В Луцке, где мужчина захватил автобус с пассажирами, до сих пор проводится спецоперация. Правоохранители пытаются освободить заложников. Об этом с места событий сообщает журналист "Сегодня".
В центр города стянули силы полиции, СБУ и военную технику.
К эпицентру событий людей не пропускают.
Как сообщает "Конкурент", в центре Луцка отключили электроснабжение, хоть и ремонтные работы здесь осуществлять не планировали. Кроме того, все выезды к центру перекрыты.
Напомним, сегодня, 21 июля, утром в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.
Ранее мы сообщали, что захватчик сообщил о наличии еще одной мины в городе, которую он может подорвать дистанционно. Правоохранители проверяют информацию.
Также мы писали, что мужчина, который захватил заложников в Луцке, был дважды судим за тяжкие преступления и около 10 лет отбывал наказание в исправительных учреждениях.
Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".
Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк