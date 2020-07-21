Обесточенный центр и военная техника: появились новые фото и видео с места ЧП в Луцке

Все выезды к центру города сейчас перекрыты

В Луцке, где мужчина захватил автобус с пассажирами, до сих пор проводится спецоперация. Правоохранители пытаются освободить заложников. Об этом с места событий сообщает журналист "Сегодня".

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В центр города стянули силы полиции, СБУ и военную технику.

Видео: "Сегодня"

К эпицентру событий людей не пропускают.

Как сообщает "Конкурент", в центре Луцка отключили электроснабжение, хоть и ремонтные работы здесь осуществлять не планировали. Кроме того, все выезды к центру перекрыты.

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Напомним, сегодня, 21 июля, утром в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Ранее мы сообщали, что захватчик сообщил о наличии еще одной мины в городе, которую он может подорвать дистанционно. Правоохранители проверяют информацию.

Также мы писали, что мужчина, который захватил заложников в Луцке, был дважды судим за тяжкие преступления и около 10 лет отбывал наказание в исправительных учреждениях.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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