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Обвал моста на трассе Львов – Луцк: когда отремонтируют

4 мая, 14:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Стоимость реконструкции моста во Львовской области составила около 74 млн гривен

Обрушившийся мост через реку Западный Буг во Львовской области включен в список Национальной программы восстановления мостов. Его реконструкцию запланировали на этот год. Работы должны начаться в ближайшее время.

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Об этом сообщает в Facebook "Укравтодор".

Там напомнили, что в прошлом году была подобная ситуация – в Днепропетровской области из-за обвала моста через реку Чертомлык нужно было быстро строить новый. Переправу восстановили за семь месяцев.

"Аналогично будет реконструирована переправа через западный Буг: оперативно и качественно", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2020 году Служба автомобильных дорог во Львовской области провела тендер на изготовление документации для ремонта этого моста. Победителем стала компания ООО СИНК ПЛЮС МІКК. Стоимость реконструкции – около 74 млн грн.

"Проект реконструкции уже в ближайшее время будет представлен техсовету "Укравтодора" и секции 5 ГосдорНИИ. После этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы", - заверили в "Укравтодоре".

Напомним, о катастрофическом состоянии моста через реку Западный Буг местные жители ранее предупреждали власть.

Однако власти нашли виновных в обрушении моста – кто-то регулярно воровал знаки ограничения скорости.

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