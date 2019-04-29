Одна судьба: как живут и работают закарпатские румыны

В Украине проживает 151 тысяча этнических румын

Закон о языке продлил до 2023 года переходный период другого закона – "Об образовании". Там тоже есть языковая статья о постепенном увеличении часов украинского языка. Прежде всего, для детей венгерской и румынской общин.

"Сегодня. Итоги" решили исследовать, как живут этнические румыны. А их в Украине 151 тысяча. И все они работают для нашего государства и делят одну судьбу со всем ее народом.

Роскошные, помпезные дома. Это место очень похоже на Конча-Заспу, где живут столичные чиновники. Но на самом деле это – приграничное село на Закарпатье. Нижняя Апша.

Здесь обитают обычные люди – не политики, не руководители крупных предприятий или фирм. А в основном строители, разнорабочие – заробитчане. И для того, чтобы возвести такие дома – они работали всю жизнь. Как Юрий Борка.

Мужчина – этнический румын. Он свободно говорит по-русски – потому что много лет ездил в Россию на заработки. Понимает украинский. Но обычно – общается на румынском. Как и все его односельчане.

Здесь поют румынские песни, празднуют румынские праздники, говорят – на румынском - ведь Нижняя Апша – село, где практически все население – это этнические румыны. Уже буквально в нескольких километрах от него – начинается Румыния.

Границу - еще после первой мировой – проложили по реке Тиса. Тогда это разделяло семьи. Разрушало человеческие судьбы.

Ион и Елена Ботош – строили свой дом – без преувеличения – всю жизнь.

"Фундамент этого дома заложили, когда я была маленькой. Была мода на двухэтажные – как шкатулки – без крыши такие", – делится женщина.

Желание следовать моде – вот что заставляет людей постоянно перестраивать свои дома. Когда мода в очередной раз изменилась – супруги Ботош демонтировали старую кровлю – и построили уже крышу из металлочерепицы. Мода еще раз изменилась – и в доме появились террасы, арки и колонны.

"И все время у нас мода меняется, и все время люди ездят на заработки – и при том, чтоб приехать домой и строить, и ломать и опять строить. Вот такая мода", – говорит Елена.

Делают все в основном своими руками.

Дом должен быть хоть на кирпич, но выше – чем у соседа. Это в менталитете у румын. Мужчина – хозяин – здесь просто не может иначе.

"Ты не можешь остаться в стороне – скажут люди, что ты какой-то лентяй", – делится Елена.

Дома в Нижней Апше делают такие, чтобы они остались детям, а желательно еще и внукам. Чтобы места всем хватило. Это просто не укладывается в голове, но тут есть имения на пятьдесят комнат. Если строить – то сразу дворец - так думают многие местные.

Четырехэтажный очень большой дом с крышей как в средневековой башне и окнами в форме арок возводит семья, живущая через дорогу.

Работы займут еще не один год. Это при том, что фундамент заложили аж 15 лет назад. Потратили очень много денег, сил, времени. И уже не уверены – надо ли было затевать столь масштабное строительство.

От здешних румын часто можно услышать, для полного счастья нужно три-четыре комнаты, ванная, кухня и все. Однако они сразу же добавляют – по-другому жить не могут. Говорят, человек должен постоянно работать, зарабатывать, а не бездельничать и пьянствовать.

Супруги Ботош живут по румынскими традициями. Елена основном готовит национальные блюда. В их основе – всегда кукурузная мука. Любимое блюдо у супругов Ботош – токан.

Традиции семья Ботош передает уже своим внукам. Ангелине – 17 лет. Сейчас учится в университете в Бухаресте. В семье – общается только на румынском. Но свободно говорит на украинском.

Хотя население Нижней Апши практически на сто процентов – это румыны – украинский здесь понимают большинство людей. Дети – свободно говорят на государственном языке.

На Закарпатье есть 13 сел, где компактно проживают румыны. Их численность в этой области около тридцати тысяч человек. Еще больше румын живут в Черновицкой области – около ста тысяч. Они сохраняют свой язык и культуру. И при этом – считают своей родиной – Украину.

Многие получают румынские паспорта – чтобы свободно ездить на заработки. Но очень редко перебираются в Румынию навсегда.

Румыния мало чем помогает своей общине на Закарпатье. Школ, садиков не строит, дороги не ремонтирует, безвозвратные гранты на развитие бизнеса – не дает. Так, как это например делает Венгрия для своей общины на Закарпатье. Однако Румыны из Нижней Апши все равно строят Европу здесь – в Украине. Сами собирают деньги на ремонт дороги.

Здесь – любят Украину – но люди категорически не согласны жить на украинские зарплаты и пенсии. Потому и ездят на заработки в Европу. Ведь там за месяц можно заработать тысячу долларов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисомпообещал изменить образовательное законодательство только после консультаций с румынским меньшинством.

Ранее президент Петр Порошенко в ПАСЕ заявил, что Украина гарантирует правообучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.

В свою очередь, министр иностранных дел Румыниии Теодор Мелешкану заявил, что Румыния будет способствовать получению стипендий изучающими румынских язык в школах украинцами, а также обеспечит переподготовку учителей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Одна судьба: как живут и работают закарпатские румыны". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"