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Выборы в Украине-2019: появилась реакция президента Румынии

Сегодня, 18:25

Клаус Йоханнис выразил готовность работать с лидером президентской гонки в Украине

Клаус Йоханнис. Фото: REUTERS/Eva Plevier
Клаус Йоханнис. Фото: REUTERS/Eva Plevier.

Президент Румынии Клаус Йоханнис присоединился к многим другим европейским и не только лидерам, которые поздравили украинского шоумена Владимира Зеленского, который уверенно лидирует во втором туре выборов следующего президента Украины.

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"Хочу поздравить Вас с успешным избранием на пост главы украинского государства и пожелать успехов в выполнении мандата. В этом контексте выражаю уверенность, что при помощи диалога и общих подходов мы сможем внести вклад в укрепление и развитие отношений между нашими странами", – говорится на сайте главы государства Румынии.

Йоханнис также выразил поддержку территориальной целостности и безопасности Украины, а также ее модернизации в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС "в интересах всех граждан украинского государства, в том числе и членов румынского меньшинства".

По факту на данный момент ЦИК обработала 99,78% протоколов. Согласно подсчету 18 442 542 голосов, Зеленский получает 73,22% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,46%.

Мы также писали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поздравила Зеленского с уверенным лидирование на выборах, напомнив о решительно поддержке Соединенным& Королевством украинского суверенитета.


С реакцией остальных мировых лидеров на итоги народного волеизъявления в Украине вы можете ознакомиться в статье "Сегодня"

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Тег выборы, Румыния, Зеленский, йоханнис, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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