Выборы в Украине-2019: появилась реакция президента Румынии
Клаус Йоханнис выразил готовность работать с лидером президентской гонки в Украине
Президент Румынии Клаус Йоханнис присоединился к многим другим европейским и не только лидерам, которые поздравили украинского шоумена Владимира Зеленского, который уверенно лидирует во втором туре выборов следующего президента Украины.
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"Хочу поздравить Вас с успешным избранием на пост главы украинского государства и пожелать успехов в выполнении мандата. В этом контексте выражаю уверенность, что при помощи диалога и общих подходов мы сможем внести вклад в укрепление и развитие отношений между нашими странами", – говорится на сайте главы государства Румынии.
Йоханнис также выразил поддержку территориальной целостности и безопасности Украины, а также ее модернизации в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС "в интересах всех граждан украинского государства, в том числе и членов румынского меньшинства".
По факту на данный момент ЦИК обработала 99,78% протоколов. Согласно подсчету 18 442 542 голосов, Зеленский получает 73,22% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,46%.
Мы также писали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поздравила Зеленского с уверенным лидирование на выборах, напомнив о решительно поддержке Соединенным& Королевством украинского суверенитета.
С реакцией остальных мировых лидеров на итоги народного волеизъявления в Украине вы можете ознакомиться в статье "Сегодня"
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