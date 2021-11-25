Отравление школьников под Житомиром: в каком состоянии дети

Ученик принес химическое вещество, которое используют для чистки канализационных труб

В Житомирской области отравились школьники. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомирской области прокуратура открыла уголовное дело по поводу отравления 11 школьников бытовой химией. Всех детей госпитализировали и им оказали неотложную помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Новые детали

Как стало известно, один из учеников принес в школу химическое вещество, которое используют для чистки канализационных труб и дал ее попробовать другим школьникам.

В результате 11 детей с отравлением и ожогами слизистой были госпитализированы в больницу, где им оказана неотложная помощь.

Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписали домой.

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По предварительной информации, семья школьника, принесшего бытовую химию, воспитывает еще двух несовершеннолетних детей и состоит на учете в социальной службе местной общины в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

Под Одессой семья отравилась неизвестным веществом

В Белгороде-Днестровском Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. Одна женщина скончалась.

Подробности трагедии

На улице Виноградной соседи через окно увидели трех человек, лежавших на полу комнаты, и тут же вызвали полицию и "скорую".

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Правоохранители обнаружили в помещении тело хозяйки дома 1958 года рождения. Ее муж 1953 года рождения и дочь 1976 г.р. были в бессознательном состоянии.

Мужчина очнулся в больнице, но он ничего не помнит о случившемся. Его дочь на данный момент находится в коме.

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