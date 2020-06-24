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Паводок в Черновицкой области: без газа остались тысячи людей

24 июня, 09:40

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Всего без газоснабжения оказались 3602 человека

В результате непогоды в Черновицкой области произошел обрыв на газопроводе-отводе к газораспределительной станции Брусника. В результате несколько населенных пунктов остались без газа. Об этом сообщается на странице компании "Черновцыгаз" в Facebook.

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Обрыв случился 24 июня в 05:20.

"В 05:20 на газопроводе-отводе к ГРС Брусника произошел обрыв. Без газоснабжения остались с. Карапчов, г. Вашковцы, с. Брусница, Валы, Зпленив, Чорторыя, Бабино, Кальновцы и Нижние Становцы. Общее количество отключенных потребителей в этих населенных пунктах – 3602", – написали в публикации.

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Напомним, из-за продолжительных ливней в Украине затопило почти две сотни населенных пунктов.Основной удар стихии пришелся на западные регионы. Там ливни привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

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Сообщалось, что в Черновицкой области 24 июня ожидается значительный подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены большие площади сельхозугодий и села в нескольких районах. Возможно, затопит автодорогу и два рынка в Черновцах.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупредил жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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