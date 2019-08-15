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Плавающие машины и заблокированная трасса на Польшу: фото и видео последствий стихии в Украине

Сегодня, 10:52

В Подволочиске Тернопольской области улицы превратились в реки, а во Львовской области упавшее дерево заблокировали движение по трассе на Шегини

Разгулявшаяся в последние дни непогода наделала немало беды в западных областях Украины.

Как сообщают местные тернопольские СМИ, в поселке городского типа Подволочиск, который также является районным центром, затопило улицы и машины буквально плавали по ним. Так, вода на дороге под железнодорожным мостом поднялась до метрового уровня.

При этом, движение в населенном пункте было практически парализовано.

Во Львовской области на трассе Львов – Шегини в результате сильного ветра дерево упало на несколько автомобилей, которые стояли в очередь на Польшу, парализовав движение.

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Также, по данным спасателей, рухнувшее дерево повредило линию электропередачи в селе Брюховичи.

В Дрогобыче дождь тоже затопил подвалы домов, машины и улицы.

Напомним, что в нескольких областях остаются обесточенными более 150 населенных пунктов в пяти областях. 

Отметим, что накануне стихия оставила без света 205 населенных пунктов. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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Источник: Сегодня

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