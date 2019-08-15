Сорванные крыши и дома без света: что натворила непогода в Украине

/ Фото: Сегодня

Пока сегодня будет перепад температур и местами ливни, непогода 13-14 августа натворила бед в Украине. Всего было обесточено 151 населенный пункт. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточены 151 населенный пункт в пяти областях, а именно: Черниговская – 61, Львовская – 34, Тернопольская – 25 Черновицкая – 19 и Волынская – 12. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода нанесла немалый вред в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях – были частично повреждены 227 зданий (повреждения крыш). По состоянию на сегодняшнее утро таких объектов осталось 174, 53 восстановлены.

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Больше всего пострадала Черниговская область – там произошло частичное разрушение кровли 175 зданий: шесть общеобразовательных школ, школа искусств, детский сад, здание органов местного самоуправления, здание предприятий торговли, 77 жилых домов, 85 хозяйственных построек, одно здание краеведческого музея. В течение суток восстановлено кровли 53 зданий (33 жилых, 20 хозяйственных).

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в ряде областей были непростые погодные условия – в результате дождя, гроз, града и сильных порывов ветра без света остались 205 населенных пунктов в пяти областях. А на Буковине град размером с куриное яйцо повредил крыши зданий и машины. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Также в сети обнародовали зрелищные фото грозы в Киеве. Отметим, что 13 августа в результате непогоды упало дерево, которое чуть не убило мужчину.

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