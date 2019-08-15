Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

Сорванные крыши и дома без света: что натворила непогода в Украине

Сегодня, 10:41

Сильный штормовой ветер и гроза принесли немало вреда жителям пяти областей

/ Фото: Сегодня

Пока сегодня будет перепад температур и местами ливни, непогода 13-14 августа натворила бед в Украине. Всего было обесточено 151 населенный пункт. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточены 151 населенный пункт в пяти областях, а именно: Черниговская – 61, Львовская – 34, Тернопольская – 25 Черновицкая – 19 и Волынская – 12. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода нанесла немалый вред в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях – были частично повреждены 227 зданий (повреждения крыш). По состоянию на сегодняшнее утро таких объектов осталось 174, 53 восстановлены.

Реклама

Читайте также: В Черниговской области молния "подожгла" пять зданий

В тренде
В Украине немного похолодает: синоптики предупредили о перепаде температур и дождях
Непогода в Буче. Фото: MyBucha

Больше всего пострадала Черниговская область – там произошло частичное разрушение кровли 175 зданий: шесть общеобразовательных школ, школа искусств, детский сад, здание органов местного самоуправления, здание предприятий торговли, 77 жилых домов, 85 хозяйственных построек, одно здание краеведческого музея. В течение суток восстановлено кровли 53 зданий (33 жилых, 20 хозяйственных).

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в ряде областей были непростые погодные условия – в результате дождя, гроз, града и сильных порывов ветра без света остались 205 населенных пунктов в пяти областях. А на Буковине град размером с куриное яйцо повредил крыши зданий и машины. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Также в сети обнародовали зрелищные фото грозы в Киеве. Отметим, что 13 августа в результате непогоды упало дерево, которое чуть не убило мужчину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

непогода населенные пункты ГСЧС крыши

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перепад температур, ливни и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Перепад температур, ливни и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погодыУкраина
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУ
Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУДонбасс
Эксперты рассказали о самых опасных местах в типичной городской маршрутке
Эксперты рассказали о самых опасных местах в типичной городской маршруткеУкраина
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривнейФинансы
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика

Новости партнеров

Loading...