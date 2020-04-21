На Буковине продолжают массово инфицироваться COVID-19: в чем причина

Количество инфицированных коронавирусом в Черновицкой области продолжает расти самыми быстрыми в Украине темпами.

Как сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, 20 апреля в регионе было официально подтверждено еще 82 случая заражения.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 988 человек.

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"За минувшие сутки умерли четыре человека, в том числе и парень 2000 года рождения. Больной обратился за медицинской помощью 17 апреля, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, уже 19 апреля юноша скончался. На результаты тестов относительно наличия или отсутствия у него COVID-19 пока ждут", – уточнил Осачук касательно смерти 19-летнего жителя Сторожинецкого района.

По словам чиновника, областной лабораторный центр состоянию на 19 апреля провел 4886 исследований методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

"К примеру, в соседней области сделали только 1602 тесты. Из расчета на один миллион жителей в Черновицкой области приходится 5422 тестирований, и это самый высокий показатель в Украине. Вторая в этом списке область имеет показатель лишь 3469 тестирований", – уточнил глава Черновицкой ОГА.

Кроме того, одной из причин такого массового инфицирования коронавирусом в регионе является большое количество жителей, которые вернулись в последнее время из-за границы.

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На сегодняшний день 10 медицинских учреждений Буковины определены как госпитальные базы для больных с коронавирусом.

"По состоянию на 20 апреля у них еще есть 109 свободных коек. Когда они заполнятся, принимать больных начнут резервные больницы, в частности Вижницкая и Герцаивска ЦРБ", – сообщил Осачук.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр города Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух, об инфицировании которого COVID-19 стало известно еще 31 марта, успешно вылечился от коронавирусной инфекции.

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Ход лечения прошел незаметно для меня, и вирус не затронул мою семью", – рассказал Старух.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине в связи с распространением коронавируса, скорее всего, продлят.

О том, как выживают во время карантина в Межигорье – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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