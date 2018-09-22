Под Львовом в тройном ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Сегодня, 20:44

Дети двух и 14 лет, а также двое взрослых пострадавших госпитализированны в медучреждение

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 сентября, на Винниковском мосту возле Львова, уточнил отдел коммуникации полиции Львовской области.

По предварительной информации полицейских, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Crafter из Львова нарушил безопасную дистанцию, в результате чего произошло попутное столкновение с автомобилем Peugeot Expert под управлением 29-летнего жителя Тернополя, который от удара выехал на встречную полосу , где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". За его рулем находился 48-летний житель города Радехов.

"С телесными повреждениями в больницу доставили четырех человек, в том числе дети двух и 14 лет. Диагнозы пока уточняются", – отметили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

1537638050.1264

Ранее мы писали, что в Винницкой области в результате тройного ДТП погиб мужчина.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                           

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, дети, Львов, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость "Под Львовом в тройном ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове под колесами автомобиля Lexus погиб пешеход

4 Августа, 19:40

25-летний мужчина скончался на месте аварии

Запад

Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области легковушка вылетела из моста в кювет: пострадали четверо иностранцев

15 Июля, 19:32

В результате аварии травмы получила несовершеннолетняя девушка
Загрузка...

Запад

Фото из открытых источников

Во Львовской области столкнулись две легковушки: пять человек пострадали

2 Сентября, 12:15

Большинство пострадавших - дети

Запад

В аварию попала маршрутка. Фото: verge.zp.ua

Во Львовской области пассажирский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

21 Марта, 12:12

Трое женщин с травмами попали в больницу
Загрузка...