Погибший под поездом во Львове киевлянин оказался военнослужащим Нацгвардии

Сотрудники главного управления Национальной полиции во Львовской области на месте происшествия установили личность погибшего

Фото: из открытых источников.

Погибший под поездом во Львове киевлянин оказался военнослужащим Нацгвардии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d90/f23/5c7d90f23f82e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d90/f23/5c7d90f23f82e.png 2019-03-04T23:02:00+02:00 Запад Сотрудники главного управления Национальной полиции во Львовской области на месте происшествия установили личность погибшего

Во Львове на перегонном железнодорожном пути "Львов – Скнилов" погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины из Киева.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, накануне, 3 марта, в 06:49 во Львове на ул.Генерала Курмановича машинист маневрового локомотива ЧМЭ-3 на перегонной пути "Львов – Скнилов" (1485 километр, пикет 3), между парной и непарной колеей, обнаружил тело неизвестного мужчины.

Сотрудники главного управления Национальной полиции во Львовской области на месте происшествия установили личность погибшего.

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"Это мужчина, 1998 года рождения, военнослужащий срочной службы с октября 2018 года воинской части №3002 Национальной гвардии Украины. Житель г.Киев. Он 2 марта с 8:00 утра до 18:00 находился в увольнении. В 18:00 не прибыл на службу в ВЧ-3002", – сказано в сообщении.

При осмотре тела установлено, что мужчина погиб на месте в результате полученных травм – на него наехал поезд. Тело направлено в львовский морг на ул.Покраска, 61.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Задержек в движении поездов не было.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Также мы сообщали о том, как в Харьковской области, на протяжении суток два человека погибли на железнодорожных путях. Личности погибших не были установлены – одному из них на вид было 45-50 лет, а другому – 30-35.

А в Киеве на вокзале поезд отрезал иностранцу ногу. Гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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