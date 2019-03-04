Погибший под поездом во Львове киевлянин оказался военнослужащим Нацгвардии
Сотрудники главного управления Национальной полиции во Львовской области на месте происшествия установили личность погибшего
Во Львове на перегонном железнодорожном пути "Львов – Скнилов" погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины из Киева.
Как сообщает в понедельник пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, накануне, 3 марта, в 06:49 во Львове на ул.Генерала Курмановича машинист маневрового локомотива ЧМЭ-3 на перегонной пути "Львов – Скнилов" (1485 километр, пикет 3), между парной и непарной колеей, обнаружил тело неизвестного мужчины.
Сотрудники главного управления Национальной полиции во Львовской области на месте происшествия установили личность погибшего.
"Это мужчина, 1998 года рождения, военнослужащий срочной службы с октября 2018 года воинской части №3002 Национальной гвардии Украины. Житель г.Киев. Он 2 марта с 8:00 утра до 18:00 находился в увольнении. В 18:00 не прибыл на службу в ВЧ-3002", – сказано в сообщении.
При осмотре тела установлено, что мужчина погиб на месте в результате полученных травм – на него наехал поезд. Тело направлено в львовский морг на ул.Покраска, 61.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Задержек в движении поездов не было.
Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Также мы сообщали о том, как в Харьковской области, на протяжении суток два человека погибли на железнодорожных путях. Личности погибших не были установлены – одному из них на вид было 45-50 лет, а другому – 30-35.
А в Киеве на вокзале поезд отрезал иностранцу ногу. Гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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