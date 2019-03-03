Во Львове поезд насмерть сбил 21-летнего киевлянина

Парень был найден мертвым на железнодорожном полотне во Львове

Фото: bagnet.org.

Во Львове поезд насмерть сбил 21-летнего киевлянина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg 2019-03-03T12:42:01+02:00 Украина Парень был найден мертвым на железнодорожном полотне во Львове

Во Львове в результате наезда поезда погиб 21-летний житель Киева. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, его тело было найдено на железнодорожном полотне возле улицы Курмановича.

"3 марта в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном полотне вблизи улицы Курмановича во Львове обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Полицейские установили, что это – 21-летний летний киевлянин", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина погиб в течение ночи в результате наезда неизвестного поезда. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Также мы сообщали о том, как в Харьковской области, на протяжении суток два человека погибли на железнодорожных путях. Личности погибших не были установлены – одному из них на вид было 45-50 лет, а другому – 30-35.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове поезд насмерть сбил 21-летнего киевлянина". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.