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Во Львове поезд насмерть сбил 21-летнего киевлянина

Сегодня, 12:42

Парень был найден мертвым на железнодорожном полотне во Львове

Фото: bagnet.org
Фото: bagnet.org.
Во Львове поезд насмерть сбил 21-летнего киевлянина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg Украина Парень был найден мертвым на железнодорожном полотне во Львове

Во Львове в результате наезда поезда погиб 21-летний житель Киева. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, его тело было найдено на железнодорожном полотне возле улицы Курмановича.

"3 марта в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном полотне вблизи улицы Курмановича во Львове обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Полицейские установили, что это – 21-летний летний киевлянин", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина погиб в течение ночи в результате наезда неизвестного поезда. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Также мы сообщали о том, как в Харьковской области, на протяжении суток два человека погибли на железнодорожных путях. Личности погибших не были установлены – одному из них на вид было 45-50 лет, а другому – 30-35.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег поезд, Львов, киевлянин

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