Погода на Рождество: в Буковеле существенно похолодает

Куда поехать на Рождество 2020 в Украине / Фото: Unsplash

На Рождество на популярном украинском лыжном курорте Буковель, где недавно был замечен и президент Украины Владимир Зеленский, будет морозно.

Как сообщает Укргидрометцентр, 7 января в Буковеле столбики термометров опустятся ночью до 6-8 градусов мороза, днем прогнозируется 0-2 тепла. При этом ветер будет западный, 3-8 м/c. Днем будет ясно, с небольшой облачностью. Относительная влажность – 73%, давление – 706 мм рт. ст. Осадков не прогнозируется.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", во Львове на Рождествотакже ожидается морозная погода. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, на Украину из Европы надвигается антициклон Xia, который вытеснит устоявшуюся мокрую и зябкую погоду – в течение всего Рождественского сочельника будет сухо.

По ее словам, в преддверии Рождества, 6 января, осадков не ожидается, но может подморозить – ночью она прогнозирует от 0 до -6 градусов, а днем – от 0 до -3. При этом на юге, востоке и частично в центре Украины будет теплее – температура поднимется до +2 ... +4 градусов.

Также ранее "Сегодня" выяснили, как отдохнуть в разных городах Украины и сколько это будет стоить. В качестве отправной точки был выбран город Киев.

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