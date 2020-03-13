Коронавирус в Украине: "подозреваемых" изолировали в трех городах

Люди с симптомами инфекции обратились к медикам во Львове, Энергодаре и Кременчуге

В трех разных регионах Украины к медикам обратились трое людей, которые были изолированы с подозрением на инфицирование коронавирусом – во Львовской, Полтавской и Запорожскойобластях.

Так, житель Каменко-Бугского района Львовской области, который вернулся из Италии, был госпитализирован и направлен на обследование во Львов.

"12 марта мужчина с признаками острой респираторной инфекции обратился к семейному врачу", – сообщили в Каменко-Бугском горсовете.

Специальной машиной мужчину доставили во Львов, чтобы установить точный диагноз. При этом в Каменко-Бугском горсовете решили временно остановить работу рынков в Каменке-Бугской, Добротворе, Новом Ярычеве. Также жителям района рекомендовали избегать скопления людей.

Реклама

В Полтавской области был госпитализирован студент в Кременчуге – с подозрением на коронавирус его поместили в отдельный бокс. Он вернулся в Украину 5 марта, а перед этим побывал в Швеции, Финляндии и Эстонии.

12 марта у парня резко поднялась температура – до 39 градусов, он вызвал скорую помощь и был немедленно госпитализировали, сообщает УНИАН.

В Запорожской области 12 марта поздним вечером в инфекционное отделение больницы Энергодара доставили мужчину с подозрением на коронавирус.

Известно, что житель соседнего с Энергодаром села Ивановка вернулся из российского Петербурга. Мужчине примерно 45-50 лет. Уже дома его самочувствие стало стремительно ухудшаться.

Мужчину разместили в изолированном боксе инфекционного отделения. У него взяли анализы и направили их в Киев, сообщает МедиаЦентрЭнергодар.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о 12 случаях коронавируса в оккупированной Горловке.

На данный момент инфицирование COVID-19 было официально подтверждено у троих украинцев: 12 марта инфекцию зафиксировали у двух человек – в Черновицкой и Житомирской областях. А первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.

Также сообщалось, что в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама