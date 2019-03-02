В Хмельницкой области задержали двух разбойников, ограбивших пенсионерку
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Работники полиции задержали двух 18-летних парней, которые совершили разбойное нападение на пенсионерку. Об этом пишут на сайте Нацполиции Хмельницкой области.
Двое злоумышленников в балаклавах разбили стекло во входной двери и проникли в дом 63-летней местной жительницы. Злоумышленники нанесли несколько ударов металлическим ломом потерпевшей, скрутили ее и, забрав 10 000 гривен, скрылись с места происшествия.
Работники полиции установили, что к преступлению причастны двое 18-летних юношей – односельчанин потерпевшего и его знакомый из Тернопольской области.
Злоумышленникам уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд одного из нападавших взял под стражу, а другого – под круглосуточный домашний арест. Сейчас их проверяют на причастность к совершению других преступлений.
Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.
Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Хмельницкой области задержали двух разбойников, ограбивших пенсионерку". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограбление школьницы в Бердянске: задержанному сообщили о подозрении
Грабитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Хотел обчистить пенсионерку: в Днепропетровской области задержали дерзкого грабителя
Преступника до приезда полиции задержали родственники женщины