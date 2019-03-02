В Хмельницкой области задержали двух разбойников, ограбивших пенсионерку

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: Pixabay

В Хмельницкой области задержали двух разбойников, ограбивших пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/191/fc1/5c4191fc1a0db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/191/fc1/5c4191fc1a0db.jpg 2019-03-02T14:14:00+02:00 Запад Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Работники полиции задержали двух 18-летних парней, которые совершили разбойное нападение на пенсионерку. Об этом пишут на сайте Нацполиции Хмельницкой области.

Двое злоумышленников в балаклавах разбили стекло во входной двери и проникли в дом 63-летней местной жительницы. Злоумышленники нанесли несколько ударов металлическим ломом потерпевшей, скрутили ее и, забрав 10 000 гривен, скрылись с места происшествия.

Работники полиции установили, что к преступлению причастны двое 18-летних юношей – односельчанин потерпевшего и его знакомый из Тернопольской области.

Злоумышленникам уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд одного из нападавших взял под стражу, а другого – под круглосуточный домашний арест. Сейчас их проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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