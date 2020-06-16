"Полицейский" скандал на Закарпатье: открыто уголовное производство

На Закарпатье полиция открыла уголовное производство после обвинений 18-летней девушки в адрес полицейской, которая якобы избила ее в Межгорском районе области. Расследование начали по статье о "превышении власти или служебных полномочий", сообщили в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области.

В отделе коммуникации областной полиции уточнили, что речь идет о том, что 15 июня в Межгорское отделение полиции обратилась 18-летняя девушка с заявлением о том, что 14 июня около трех часов ночи в админздании Межгорского отдела сотрудница полиции якобы нанесла ей телесные повреждения.

"Заявительнице предоставлено направление на судмедэкспертизу для установления, при наличии, степени тяжести телесных повреждений. Данные материалы уголовного производства будут направлены в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также уточнили, что начали служебную проверку.

Напомним, что девушка выложила в соцсети видео, на котором рассказывает об инциденте: по ее словам, она с подругами отдыхала на аллее, где к ним начали приставать несколько молодых людей.

В тренде Украина на переговорах по Донбассу выдвинула новые требования к оккупантам

Девушки вызвали полицию, в результате чего заявительницу вместе с ребятами доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Там, по словам девушки, женщина-полицейская издевалась над ней и нанесла телесные повреждения.

Напомним, ранее Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области. Перед этим в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Реклама

Позже суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

Позже стало известно, что после событий в Кагарлыке в Офисе генпрокурора готовятся к открытию новых уголовных производств по фактам насилия в полицейском отделении.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама