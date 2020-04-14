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Карпаты засыпало снегом: появились яркие фото и видео

14 апреля, 13:50

Руслан Ровик

Очевидцы выложили в сеть множество фото снегопада в Карпатах

В Закарпатской области 14 апреля прошел обильный снегопад – на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров осадков.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, температура опустилась до шести градусов мороза.

Также в сети появилось множество фото последствий снегопада, в том числе и первых цветов, засыпанных снегом.

Об осложнении погодных условий на Закарпатье синоптики предупреждали еще накануне – ожидалось вторжение воздушной холодной массы и перемещение холодного фронта в период с 14 по 15 апреля.

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Метеорологи предупреждали, что выпадет мокрый снег, а местами ожидался туман, слабая метель, налипание мокрого снега, гололедица.

Снегом засыпало и Прикарпатье, в частности окрестности Яремче, Ивано-Франковской области.

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Также мы сообщали, что в нескольких районах Киева, а также в пригороде после полудня 14 апреля выпал мокрый снег.

При этом, по данным синоптиков, в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий, а также сильные порывы ветра – 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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Закарпатье снег снегопад Закарпатская область

Источник: Сегодня

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