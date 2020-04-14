Карпаты засыпало снегом: появились яркие фото и видео

В Закарпатской области 14 апреля прошел обильный снегопад – на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров осадков.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, температура опустилась до шести градусов мороза.
Также в сети появилось множество фото последствий снегопада, в том числе и первых цветов, засыпанных снегом.
Об осложнении погодных условий на Закарпатье синоптики предупреждали еще накануне – ожидалось вторжение воздушной холодной массы и перемещение холодного фронта в период с 14 по 15 апреля.
Метеорологи предупреждали, что выпадет мокрый снег, а местами ожидался туман, слабая метель, налипание мокрого снега, гололедица.
Снегом засыпало и Прикарпатье, в частности окрестности Яремче, Ивано-Франковской области.
Также мы сообщали, что в нескольких районах Киева, а также в пригороде после полудня 14 апреля выпал мокрый снег.
При этом, по данным синоптиков, в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий, а также сильные порывы ветра – 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).
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