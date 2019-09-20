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После крестин в Ровенской области в больницу попали 11 человек

20 сентября, 04:36

Пятеро пострадавших госпитализированы, шестеро - лечатся амбулаторно

/ Фото: Pixabay

В Ровенской области после празднования крестин отравилось 11 человек. Пятеро пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение, шестеро – лечатся амбулаторно. Об этом сообщает областной лабораторный центр МОЗ.

"У 4 госпитализированных больных выделена сальмонелла. Причины и обстоятельства возникновения вспышки расследуются", – говорится в сообщении. 

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Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в Казатине после трапезы в школьной столовой в больнице все еще находятся 22 ребенка. На данный момент в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Всего после употребления еды из этой столовой пострадали 40 людей.

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Источник: Сегодня

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