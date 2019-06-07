Потоп на Прикарпатье: Рада просила Кабмин выделить деньги на ликвидацию последствий

Кубив заверил, что правительство направило достаточно людей и техники на борьбу с паводком

Фото: Pixabay

Депутаты Верховной Рады требовали от Кабмина выделить средства на ликвидацию последствий подтопления на Прикарпатье. Соответствующие запросы звучали во время часа вопросов к правительству.

В свою очередь, члены Кабинета Министров заверили, что ситуация находится под контролем и все необходимые меры уже были приняты.

"По состоянию на сегодня более трех тысяч работников задействовано в тех проблемных последствиях, которые осложнили сегодня погодные условия. Остаются сегодня еще обесточенными восемь населенных пунктов, для откачки воды ГСЧС привлекла достаточно техники и людей", – заверил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Ранее мы сообщали, что после удара непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств подтоплены. За сутки на Прикарпатье выпала двухнедельная норма осадков, а уровень рек поднялся на четыре метра.

Кроме этого, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плыли по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

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