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Производили метадон в промышленных объемах: в Запорожской области "накрыли" нарколабораторию

12 июня, 11:57

У дилеров изъяли наркотики на 12,5 млн гривен


В Запорожской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, в которой производили метадон почти в промышленных объемах.

Как выяснилось, производство наркотиков наладил 33-летний житель Вольнянска в собственном дворе. Помогал ему приятель из Запорожья. Торговать дилеры планировали с размахом – в разных областях Украины. За такой бизнес мужчинам грозит 12 лет за решеткой.

"В результате проведения обысков изъято наркотическое средство метадон весом 7 килограммов, различные прекурсоры для изготовления наркотического средства общим объемом более 100 литров", – рассказал "Сегодня" руководитель Управления противодействия наркопреступности главного управления Нацполиции Запорожской области Дмитрий Клименко.

Отметим, что по ценам "черного рынка" сумма изъятого метадона составила 12,5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разоблачили и пресекли деятельность наркогруппы, организовавшей незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Киева.

Также мы писали, что в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт.

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Тег сбыт, разоблачение, нарколаборатория, метадон , Запорожская область, дилеры

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