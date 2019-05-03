Пара из Одесской области устроила нарколаборатории на Закарпатье

Супругам грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Андрей Лысенко.

На Закарпатье будут судить супружескую пару, подозреваемую в организации нарколабораторий и изготовлении каннабиса. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По данным следствия, пара совсем недавно переехала из Одесской области. Она поселилась в селе Косовская Поляна, расположенном на востоке Закарпатья. На чердаке своего дома мужчина и женщина оборудовали нарколабораторию. При обысках там нашли 32 емкости с коноплей и 5 полиэтиленовых пакетов сухого вещества.

Фото: Андрей Лысенко

Позже выяснилось, что у них есть сообщник — уроженец Сумской области. В его квартире также нашли нарколабораторию. Примечательно, что оба помещения были оборудованы системами полива и кондиционирования.

Пару из Одесской области будут судить сразу по четырем статьям: за выращивание конопли, незаконное использование оборудования, содержание нарколаборатории и использование денег, полученных от продажи наркотиков. Обоим супругам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове копы задержали наркодилера. Мужчина продавал в городе психотропы и каннабис.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Наркотик был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

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