В Кировоградской области копы "накрыли" нарколабораторию
Правоохранители изъяли около 10 килограмм марихуаны
В Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который в своем доме устроил нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Производством наркотиков 28-летний мужчина занимался в собственном домовладении. Там он выращивал наркосодержащие растения. Во время обыска в доме мужчины нашли специальное оборудование для выращиваемых конопли и изъяли около 10 кг марихуаны.
"По заключению экспертизы по данному факту будет принято решение о привлечении гражданина к уголовной ответственности по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит лишения свободы на срок до 3 лет.
Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.
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