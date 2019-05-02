В Кировоградской области копы "накрыли" нарколабораторию

Правоохранители изъяли около 10 килограмм марихуаны

Фото: ГУНП в Кироворградской области.

В Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который в своем доме устроил нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Производством наркотиков 28-летний мужчина занимался в собственном домовладении. Там он выращивал наркосодержащие растения. Во время обыска в доме мужчины нашли специальное оборудование для выращиваемых конопли и изъяли около 10 кг марихуаны.

Фото: ГУНП в Кировоградской области

"По заключению экспертизы по данному факту будет принято решение о привлечении гражданина к уголовной ответственности по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

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