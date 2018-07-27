Пятьсот долларов со студента: в Луцке задержали заведующего военной кафедрой

Полковник требовал от студентов деньги за успешную сдачу государственных экзаменов и выдачу военного билета

В Луцке разоблачили на взяточничестве заведующего военной кафедры одного из высших учебных заведений Волынской области.

"Правоохранители установили, что полковник систематически требовал от студентов деньги за успешную сдачу государственных экзаменов и выдачу военного билета офицера запаса. Размер "дани" составлял от двухсот до пятисот долларов с каждого", – сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении 200 американских долларов – второй части неправомерной выгоды.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение заведующим кафедрой первой части взятки в размере 100 долларов. В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в Черновцах поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета.

Ранее доцент одной из кафедр Тернопольского национального технического университета, который сам только недавно закончил "высшую школу", потребовал от студента 1100 долларов США и 250 гривен за содействие при поступлении в родную альма-матер.

Также сообщалось, что завкафедрой Одесского национального университета имени И.И. Мечникова попалась на взятке .